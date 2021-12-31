彰化市公所為迎接2023年彰化建縣屆滿300年，並慶祝彰化扇形車庫2022年滿百歲生日，邀請300位藝術家彩繪燈籠，市長林世賢也現場揮毫。（吳敏菁攝）

彰化市公所迎接2023年彰化建縣屆滿300年，並慶祝彰化扇形車庫2022年滿百歲生日，邀請300位藝術家彩繪燈籠，80多位藝術家31日上午齊聚戶羽機關車園區現場揮灑彩筆，這些作品將懸掛在彰化火車站，結合扇形車庫周邊景點，吸引南來北往旅客，形塑觀光亮點。

彰化市公所自2019年起推動「在古城提燈籠」，已經要成為彰化新傳統了，市長林世賢市長年初邀集了300位藝術家及名人共同參與彩繪燈籠創作，並結合燈籠義賣祈福做公益，共義賣311萬元，全數運用作為新住民第二代教育基金，將藝術與公益結合，傳為美談，今年再度廣發英雄帖。

市長林世賢表示，2023年彰化建縣即將屆滿300年，彰化市公所特別在歷史的交會點，以充滿喜慶快樂的心情迎接彰化未來的300年，彰化古城有文化，所以有靈魂，也因有文化，城市充滿了溫度，再度邀請藝術家們揮灑彩筆，傳遞了彰化人才輩出，豐富的文化底蘊。為「300藝術造景點亮彰化城」揭開序幕，

林世賢也表示，新的一年是鐵道觀光年，剛好也是扇形車庫100歲，彰化市公所多年鋪墊，打造2公頃戶羽機關園區，擴大了扇形車庫的腹地，從萬聖節、聖誕節舉辦活動，吸引滿滿人潮，讓大家對扇形車庫引領彰化觀光火車頭更具信心了。

林世賢說，戶羽機關園區活動成功，得到不少人讚美，收到不少人建議擴大往舊台鐵路宿舍村延伸，公所已認養其中建築，並請台鐵局進行環境整理，將協助整頓，爭取先行開放部分3棟舊鐵道宿舍等，火力全開發展鐵道觀光。邀請一起來挖掘彰化鐵路觀光的更多可能性。