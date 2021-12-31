在中國大陸直播電商發展有成的林瑞陽、張庭夫婦因經營涉嫌傳銷遭中國監管部門調查，被凍結資金6億元人民幣。據律師分析，若調查證實觸犯「組織、領導傳銷活動罪」且情節嚴重的，可能被處5年以上有期徒刑。

陸媒《新京報》報導說，石家莊市裕華區市場監督管理局日前披露了知名日化品牌「TST庭秘密」運營主體上海市達爾威貿易有限公司涉嫌利用網路從事傳銷活動被查處的進展，稱該局早在今年6月5日就已對涉嫌傳銷進行立案調查，相關人員曾表示，達爾威公司此次被財產保全凍結的資金高達6億元人民幣。

報導指出，林瑞陽、張庭夫婦在大陸發展多年，上海達爾威貿易有限公司是林瑞陽、張庭夫婦旗下公司，「TST庭秘密」是兩人創辦的微商品牌，產品包含護膚、精華液等保養品，也涉足燕窩等食品。

《多維新聞》引述法界學者分析稱，林瑞陽夫婦因經營傳銷涉及隱匿資金，遭中國監管部門調查， 6億元人民幣（約台幣26億元）資金遭凍結。調查後若證實涉傳銷，輕則罰款，重則須承擔5年以上刑責。

《澎湃新聞》指出，裕華區市場監督管理局曾接到大量群眾舉報稱，「TST庭秘密」涉傳銷行為，經查證後判定其母公司上海達爾威涉嫌傳銷。該局官員指出，上海達爾威宣導高額回報，具備傳銷的3個特徵，即拉人頭、繳納入門費和團隊計酬的金字塔結構。

市場監管局官員表示，相關傳銷行為從2013年就開始了，時間跨度長、參與人員多、涉案金額大。據該局掌握的資料來看，已有近千萬人參與，而且此傳銷組織具有一定迷惑性，「用名人效應掩蓋了這種非法行為」。

《多維新聞》引述中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍分析，如果經過監管部門調查，證實是傳銷行為，按照中國的《禁止傳銷條例》，公司財產將會被凍結，並裁處高額的罰款。如果情節重大，可能涉及刑法中的「組織、領導傳銷活動罪」。

廣東德寰律師事務所副主任馬平川指出，如果林瑞陽夫婦「組織、領導傳銷活動罪」的罪名成立，將面臨5年以下有期徒刑或拘役，並處罰金；情節嚴重的，處5年以上有期徒刑，並處罰金。

林瑞陽夫婦在微商界幾乎無人不曉，張庭更被稱作「微商教母」。林瑞陽曾是臺灣知名演員，進軍大陸微商界後，因明星效應深得不少觀眾信任和支持，更是幾乎有半個娛樂圈的明星為兩人站台。

「TST庭秘密」在大陸微商圈迅速崛起，成為「微商第一品牌」，林瑞陽夫婦多年來也一直被質疑涉嫌傳銷，旗下產品也多次因品質問題被投訴。