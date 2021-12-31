香港食物及衛生局長陳肇始今表示，近日連續4名國泰航空機組人員確診，其中1人在周一光顧購物中心餐廳望月樓，感染同桌的父親和距離10米用膳的顧客，是首次發現Omicron變種病毒本地傳播，情況令人憂慮。

她又表示，特首林鄭月娥已召見國泰主席賀以禮和行政總裁鄧健榮，表達強烈不滿，絕不能接受有機組人員違反規定，到訪大量人群聚集的地方，增加本地傳播風險，令大批市民在新年要送往檢疫或要多次檢測，已勒令國泰檢討事件。

陳肇始指出，當局會在農曆新年前逐步擴大疫苗氣泡的安排，包括餐廳、戲院、健身中心、美容院、圖書館、公眾娛樂場所等，將要求市民至少打一劑疫苗才可進入場所，員工亦要在指定限期前完成接種疫苗。

陳肇始強調，Omicron變種病毒來勢洶洶，市民如果曾經到訪確診人士去過的地方，應盡快檢測，並呼籲市民盡快接種，避免去人多的地方，避免出席不戴口罩的聚會，做好個人衛生。

醫管局行政總裁高拔陞指出，有見可能出現社區感染，亞博館的社區治療設施最快後日會重開，接受情況穩定、輕微或無病徵的病人，第一階段會先開500張病床，視乎疫情進一步發展，可能分階段啟動醫院一線和二線的隔離病床，人手、藥物、呼吸機和防護物資已準備就緒。高拔陞又指，己經提醒醫護人員留意病人情況，穿著合適防護裝備，急症室人員須每天做檢測。