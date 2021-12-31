新竹縣長楊文科（左）於新竹縣政府跨年晚會現場，與民眾打招呼，提醒禦寒並預祝中獎。（莊旻靜攝）

新竹縣政府「幸福竹縣．感謝有你」今（12月31日）晚間正式登場，抽獎活動最大獎包含2部TOYOTA汽車，以及gogoro電動機車、i phone手機、液晶電視、樂園門票等多項好禮。晚會邀請蔡健雅、MC HotDog熱狗、蕭煌奇等天王天后齊聚，縣長楊文科提醒，由於晚間氣溫較低，民眾參加跨年晚會要注意保暖，也預祝中獎。

新竹縣今年配發全縣每戶各1張摸彩券，並可用發票兌換，兌換至今晚7點止，晚會前已有不少民眾排隊用發票兌換摸彩券，楊文科也至現場和民眾打招呼，感謝大家響應公益，也祝福民眾中獎。

今年跨年晚會陣容包含受年輕人喜愛的樂團麋先生、宇宙人、美秀集團等，也有歌迷一早就到「搖滾區」卡位，楊文科說，歡迎民眾前往新竹縣政府前廣場參與跨年晚會，不僅可近距離欣賞藝人演出，還有機會抽到大獎，也提醒民眾禦寒、遵守防疫規定。

縣府指出，民眾憑今年11、12月紙本發票5張或電子發票3張，可兌換摸彩券1張，非縣民亦可兌換，每人每次限兌3張，限量2.5萬張。交通旅遊處提醒，首獎得獎者本人須在現場，2分鐘內經連續唱名至少3次並電話通知未到者，視同放棄，現場也將重新抽獎。其餘獎項則認券不認人，持中獎摸彩券之存根聯證明及領獎人身份證件，即可到縣府大廳辦理領獎手續。

此次晚會由縣府與新竹縣不動產開發商業同業公會，共同促成，理事長楊勝翔理、榮譽理事長吳國寶也號召到許多企業公司共襄盛舉，而晚會所募集到的發票及公會和企業界的愛心捐款125萬元，將全數捐贈給社福機構、基金會。

民眾亦可透過中視綜合台、中視新聞粉絲專頁、中視新聞YouTube以及楊文科粉絲專頁收看直播。