高雄1名男子前年9月與懷孕的妻子到桃園遊玩，入住汽車旅館後，當晚找了妻子的妹妹小芳（化名）一同在房間飲酒作樂；沒想到小芳喝醉在床上睡著後，遭到男子上下其手、企圖性侵，她驚醒發現姐姐竟還在一旁幫忙脫褲，她最後因不敵2人力氣遭性侵得逞，法官事後分別判夫妻2人4年與3年6月徒刑。

判決書指出，男子與當時懷孕的妻子在2019年9月從高雄北上遊玩、入住汽車旅館，當晚邀請妻子的妹妹小芳一起到旅館喝酒同樂，但小芳因不勝酒力先在床上昏睡，竟遭男子上下其手並試圖性侵，而當時房間內的妻子撞見妹妹遭丈夫侵犯，竟然不阻止，甚至幫忙將妹妹的下半身衣物脫去，讓丈夫能順利性侵得逞。

小芳當時驚醒後發現姊姊與姊夫竟合力欲性侵她，她考量到旅館是獨棟建築不易脫逃，加上體力不敵2人，她於是只能裝睡讓姊夫性侵得逞，隔天還遭2人不斷詢問「記不記得昨天發生什麼事？」她裝沒事回應不記得後，離開摩鐵仍感到情緒崩潰，最後決定提告。

男子在法庭上辯稱當下是將小芳認作成妻子，還說小芳曾主動脫衣要他幫忙按摩胸部；但法官不採信其說詞，認定2人罔顧倫常，趁著女子酒醉入睡不知抗拒時，對其性侵得逞，且事後未達成和解，依乘機性交罪，分別判處夫妻倆有期徒刑4年與3年6月，全案仍可上訴。

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