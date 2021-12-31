新北市長侯友今晚在臉書貼文，並附上24日舉辦的「感謝有你、疫過天晴：新北感恩交響音樂會」影片連結表示，今年受新冠疫情影響，大家原本平靜的生活頓時變了調。（擷取自侯友宜臉書）

即將揮別2021年、迎向2022年，新北市長侯友今晚在臉書貼文，並附上24日舉辦的「感謝有你、疫過天晴：新北感恩交響音樂會」影片連結表示，今年受新冠疫情影響，大家原本平靜的生活頓時變了調，「這一年，對你我來說，真的很不容易」，展望未來，他承諾，一定盡他所能，讓幸福之音響徹這座城市的每個角落。

侯友宜感性地發文說，原本恬靜美好的生活，五月間，因著狂襲而來的那場疫情巨浪，如常的幸福，瞬間變了調。恐懼、憂傷、甚至是痛苦，一度盤踞在許許多多人的心頭。病毒肆虐下，數不清的淚水、汗水，在我們眼前落下。那時，連脫下口罩， 呼吸一口新鮮口氣，都曾是那麼困難的一件事。

侯友宜表示，但憑著那份堅毅的心和不懈的努力，我們一起挺了過來！生活逐步地回到常軌，各式慶典也得以回到我們身邊，今晚我們可以聚在淡水河畔，看那璀璨的跨河煙火，共許跨年的心願，這一切的一切，有太多太多要感謝的人。尤其要感謝所有第一線堅守崗位的防疫人員，因為你們的付出，才能讓每一位市民重拾往日的笑顏，因為你們的堅持，才能讓美好的台灣再現。

2021有太多訴不盡的感懷，就讓一切化為音符來訴說吧！「感謝有你、疫過天晴：新北感恩交響音樂會」記錄下2021年新北市從平靜走向嚴峻，最後克服挑戰，疫後重生的故事！走過「美好台灣」、「風雲變色」、「突破逆境」、「重生」、「蛻變」這一段驚心動魄的歷程，想想，還有什麼比安居樂業、歲月靜好更值得我們珍惜呢？