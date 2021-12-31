2021年將畫下結尾，今年來在新冠肺炎疫情仍不時令各國繃緊神經、通膨升溫趨勢、主要央行政策動向、大陸監管政策等不確定性的干擾下，金融市場依舊波動不小，所幸在全球景氣復甦態勢不變，且疫苗覆蓋率持續提升下也使得疫情之於經濟活動的影響未如先前嚴重，風險性資產仍舊繳出不錯的成果。

觀察投信發行之海外股票與債券ETF在2021年的表現，在電動車、元宇宙及其他新科技題材的催化下，帶動科技族群表現，連帶2021年海外股票ETF也以科技股ETF表現居前。不過，值得一提的是，在經濟回暖、不動產需求攀升下，美國地產亦繳出不輸科技股的亮眼佳績。其中，群益道瓊美國地產ETF(00714)更是突破重圍，全年上漲28.97％，是2021年海外股票ETF績效前五強中，唯一不是科技相關的ETF產品。

在債券ETF方面，2021年漲幅前五強的產品則清一色都是大陸政金債ETF。

群益道瓊美國地產ETF(00714)經理人李鈺涵表示，自新冠肺炎疫情開始以來，低貸款利率刺激了美國居民的購屋需求，與此同時，市場上的房屋數量一直非常緊缺，帶動美國地產表現。後市來看，美國整體房屋庫存仍處於緊張型態，加上疫情後經濟重啟，仍持續刺激各類地產租賃需求，有助於REITs產業獲利提升。

整體而言，在基本面與獲利面的支持下，對於美國地產表現仍正面看待，再者，由新科技趨勢所帶起的通訊電塔、資料中心、物流中心等需求也讓特殊型REITs成長前景可期，建議投資人不妨透過美國地產ETF來介入布局，掌握產業投資契機。

群益7+中國政金債ETF(00794B)經理人曾盈甄表示，今年大陸下半年開始總體經濟數據疲弱，中國人行採取較寬鬆貨幣政策因應，加上疫情反覆也干擾市場投資情緒，促使部分投資人轉向投資相對穩健的政策性金融債，進一步帶動其表現。

後續來看，考量美國或英國等國家之貨幣政策將逐漸朝向緊縮，而中國人行仍處於貨幣寬鬆階段，料延續降準或降息等貨幣政策的機會高，利率波動風險較低，加上主要債券指數也陸續將大陸債納入全球主要債券指數內，推升海外投資人持有動能，皆有利大陸政策性金融債表現，投資人不妨透過相關ETF適度配置，有助分散投資組合風險。