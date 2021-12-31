面臨Omicron變異株在全球肆虐、導致確診人數再度暴增，以色列政府成為全球第一個核准讓免疫力低落民眾接種第四劑新冠疫苗的國家。

以色列衛生部主任艾希(Nachman Ash)30日召開記者會，宣布了這項決定。他指出這項決定主要是基於初期研究結果。

另外衛生部長霍羅維茲（Nitzan Horowitz）31日也表示，以色利政府還將擴大第四劑疫苗接種族群至位於照護機構與療養院內的老年人。