全球首例 以色列核准脆弱族群與老人打第四劑疫苗 18:092021/12/31 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 面臨Omicron變異株在全球肆虐、導致確診人數再度暴增，以色列政府成為全球第一個核准讓免疫力低落民眾接種第四劑新冠疫苗的國家。 以色列衛生部主任艾希(Nachman Ash)30日召開記者會，宣布了這項決定。他指出這項決定主要是基於初期研究結果。 另外衛生部長霍羅維茲（Nitzan Horowitz）31日也表示，以色利政府還將擴大第四劑疫苗接種族群至位於照護機構與療養院內的老年人。 因應Omicron 以色列允免疫力低下者打第4劑疫苗 2021年台股基金五強出列 新光、統一投信大贏家 #全球 #劑疫苗 #核准 #以色列 #以色列政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠色放款加速衝 2021年前11月破1.38兆元 15:102021/12/31 財經 美高收突圍 稱冠全球債券基金 04:102021/12/31 投資理財 全球前十大富豪 2021年身家激增逾4000億美元 09:142021/12/31 財經 阿妹全球首位歌手登《Rolling Stone》特刊 04:102021/12/31 娛樂新聞 全球人壽攜手台科大 推偏鄉教育 04:102021/12/31 專題周報 歐美塞港影響 宏達電 11月每股虧0.29元 04:102021/12/31 證券．權證 路透統計：俄逾65.8萬人染疫病歿 躍居全球第2多 04:022021/12/31 國際 《台北股市》牛年封關締造「13千金股」矽力-KY、信驊稱帝后 10:002021/12/31 財經 陳時中：未來境外移入 1天＋50例不稀奇 04:102021/12/31 焦點要聞 特斯拉度過晶片荒的祕訣：出身矽谷的科技實力 18:092021/12/31 財經 高雄攻電動車 招手大廠投資 04:102021/12/31 產業．科技 財經熱門新聞 老美追殺還能活命 華為2021營收大爆崩 董座驚吐1句 - 財經 中芯能做5奈米！台積電大老揭密 三星3奈米超車下場慘 - 財經 台北市百萬俱樂部快爆滿 二位數房價只剩這四區 - 財經 - 工商 投靠三星惹禍？NVIDIA爭搶台積電5奈米 先付1910億訂金 - 財經 反制美國 中國發布出口管制白皮書 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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