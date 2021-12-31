大多數人減重是以飲食控制為主，但若是搭配運動，以及特定運動項目，不僅影響減重成果，也關乎是否復胖。對此，營養師莊昕悅在臉書粉專PO文指出，研究發現，除了飲食控制之外，「重訓」與「耐力訓練」，三管齊下，在減重3年後，體脂肪依然較低。

莊昕悅分享一篇研究，內容將過重及肥胖者分成4組，包括「飲食」、「飲食＋重訓」、「飲食＋耐力」、「飲食＋重訓＋耐力」。6個月後，飲食組的體脂肪減輕比例為4.86％，而加上重訓或耐力訓練的減輕比例則不相上下，但飲食、重訓、耐力三管齊下的組別，體脂肪減輕高達7.04％。

不過研究也發現，減重3年後，除了「飲食＋重訓＋耐力」體脂肪依然較低以外，其他組的體脂肪率皆回到和最初差不多。主因是減重經常會有循環，減重16週後遇到停滯，若不繼續吃低熱量飲食，體重就會反彈回去，而長期減重的過程需要持續的體能活動來維持。

莊昕悅解釋，有運動的人瘦體組織較能被保存，而瘦體組織與休息代謝率（RMR）很有關聯。綜合重訓和耐力的人，可能相對更有「動機」，此自我效能的提升對減重很有幫助，且更容易建立起健康的生活型態。所以沒有維持體能活動，也是導致體重反彈的原因之一。

莊昕悅總結，減重要飲食搭配運動，最好是重訓加上耐力，不僅可以減輕較多體脂率、維持瘦體組織，復胖機率也會比較低一些。