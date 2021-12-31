德國雜誌《歌劇世界》（OPERNWELT）11月號專題報導衛武營國家藝文中心，讓衛武營歌劇製作再受國際肯定。衛武營旗艦製作貝里尼歌劇《諾瑪》，另於1月7日、9日在衛武營歌劇院登場，演出當周周末還推出「諾瑪歌劇宴」。

衛武營啟用3年，歌劇製作已成招牌，近日德國歌劇雜誌《歌劇世界》以3頁全版篇幅，報導場館營運後歌劇發展的挑戰和成果，以及過去3年歌劇製作的成就，也寫到藝術總監簡文彬如何帶領這座新生場館站穩腳步，在疫情中突圍。

文中還提到，過去幾年衛武營製作的歌劇《驚園》、《杜蘭朵》、《茶花女》、《被遺忘的瑪麗亞》和《快雪時晴》等叫好叫座，以及在歌劇高度複雜的製作過程中，衛武營和藝術家們如何同心協力，展現推動藝術前行的決心。

衛武營旗艦製作貝里尼歌劇《諾瑪》，將於1月7日、9日在衛武營歌劇院登場，旅義女高音左涵瀛與特邀來台的波蘭男高音阿諾．盧特考斯基分飾2位主角。當周周末連續3天還有義式料理品牌進駐，在榕樹廣場舉辦「諾瑪歌劇宴」。