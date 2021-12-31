韓國的貓奴要小心了，根據首爾消防部門統計，過去3年裡，貓咪引發的住宅火災竟然超過100起。

美國有線電視新聞網（CNN）30日報導，首爾消防災難本部表示，從2019年1月到今年11月間，由貓咪引發的住宅火災多達107起。

首爾消防災難本部表示，據信這些貓咪可能誤觸了電爐的感應式開關，進而引發火災。貓咪可能會跳上檯面，觸碰感應式開關，一旦過熱就可能引發火災。不過，由於意外發生時，飼主多半不在家，所幸僅造成4人受傷。

韓國媒體報導，若以年分看，2019年發生46起、去年28起，今年則有33起。飼主外出期間發生的火災有54起，其中2019年21起、去年13起、今年20起，約占整體50.5%。

此外，電爐火災事故共造成4人受傷，去年為1人，今年3人。財產損失總額為1億4150萬韓元（約新台幣330萬元），平均每場火災損失132萬韓元。

首爾消防災難本部官員鄭教哲（Chung Gyo-chul，音譯）表示：「最近和貓咪有關的火災愈來愈多。我們建議有養寵物的家庭必須特別注意，因為如果沒人在家，火勢更有可能擴大。」

消防部門也建議貓飼主，最好讓易燃物品，像是餐巾紙等遠離電爐，並使用有自動上鎖功能的電爐，防範發生火災。

根據消防災難本部，首爾地區寵物相關住宅火災案件有上升趨勢。

根據統計，在2019年1月至9月間，這類案件有31起，相較2016年僅8起大幅攀升，而肇事者大多是貓咪。

而且這個問題不僅發生在韓國。根據美國人道協會（American Humane Association），美國每年有大約1000起住宅火災是由寵物引起。協會建議飼主，為預防萬一，應該替爐子加蓋或移除按鈕，且應該訓練寵物遠離爐灶。