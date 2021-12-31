民進黨「靜昶守護終結惡鬥」記者會 蔡英文現身力挺

民進黨29日舉辦「靜昶守護終結惡鬥」記者會，黨主席蔡英文也現身力挺。民進黨台北市黨部主委吳怡農在該記者會中致詞時卻不小心忘詞，還脫口提到「總統的襪子」。對此，資深媒體人陳揮文在政論節目中質疑，恍神不是這樣恍神的，那是失常的表現。主持人聽到後倒抽一口氣，黃暐瀚此時在鏡頭前當場尷尬掩面狂笑6秒！

從吳怡農致詞的影片中可見，一開始他先向現場來賓打招呼後，表示要談三件事情，第一，是希望這次是最後一次的罷免跟補選....選舉不等於民主」， 此時他的發言稍微卡住，才繼續說明訴求。

之後吳怡農剛說完「今天想跟大家談第二件事情」，卻突然抿嘴停頓、低頭往下看桌子，又轉頭看向台下一旁的蔡英文等人，然後說出「我突然間忘了我要跟大家談什麼事情」台下則出現一陣笑聲。吳接著說「我想說今天原本焦點會在總統襪子上面，我自己時間有限，只有三分鐘，我要跟大家講一件事，我還是看一下我的筆記好了」，後來則是繼續完成致詞。

資深媒體人陳揮文31日在《新聞大白話》表示， 對於靠關係、空降的，他都很討厭。吳怡農的爸爸是吳乃德，就是吳乃仁的弟弟。如果爸爸不是吳乃德，吳怡農憑什麼當台北市黨部主委？

陳揮文直言，吳怡農自己都不會選，他根本沒辦法母雞帶小雞，自己都不會選還要帶誰？真正在台北市操盤的是國哥（黃承國），還輪得到吳怡農操盤？根本就是魁儡。

陳揮文接著說，恍神不是這樣恍神的，那是失常的表現。主持人聽到後倒抽一口氣，黃暐瀚此時在鏡頭前當場尷尬掩面狂笑6秒！