大同自從宣布市場派直接經營公司，面臨千張大戶和外資的重大賣壓，大同未來的前景如何？該注意哪些關鍵？

根據《財訊》報導，百年老店大同經營權易手1年，董事長盧明光、總經理何春盛於12月13日雙雙請辭，未來由王光祥接任董座，鍾依文接下總經理。大同1年內換了2董3總，經營層變動劇烈，從股價和籌碼面看出市場的憂慮。

攤開大同近來的大戶籌碼，千張大戶、外資、投信不約而同減碼。截至12月17日，千張大戶持股占比為66.05%，短短一週就減少2.4個百分點，變動為近期最大，再度回到2020年經營權第一次變天以來的低檔區。基本上，外資近期的買賣動向，也與千張大戶一致。

《面向1》新任董座側重開發

《財訊》分析，若再往前回溯到12月初出現經營權再度變天傳言的前後，可以發現，其實11月中旬，外資曾經在短短9個交易日買超大同逾14.7萬張，推升股價上漲28%；但12月變天消息傳出後，又反向大賣14萬張，來去一場風，股價漲幅也都吐回去。投資界認為，短期內只要外資或大戶不再大賣，大同股價或可暫時止穩，只是，這條新的起跑線，該如何界定未來的投資價值與風險？

「未來大同不會再虧錢！大同已20年未發股利，不能讓股東再等5年。逐步開發土地後，1年要賺1個股本，應該不是難事。」新任董座王光祥向股東釋出正向消息。《財訊》報導指出，從經營面來看，大同2021年前3季營業利益逐季上揚，累計前3季合併營業利益9.02億元，較去年度的大幅虧損顯著改善；累計稅後淨利12.67億元，每股稅後盈餘0.54元，主要受惠建案「大同莊園」的挹注。

不過，根據王光祥的說法，未來土地開發會是大同的重心，但股市認為土地變現容易、創造價值卻很難，尤其大同的本業並非不可為，且資產股與本業穩健股，甚至是成長股的股票評價是全然不同的，因此，要探究大同股價未來的方向，必須密切追蹤3個面向。

《財訊》分析，第1，人事變動。劇烈的經營權變動，長期而言會有公司治理問題。攤開大同董監持股名單，最大股東是台北市私立大同高中，持有1.36%，第2大是鄭文逸的欣同投資1.22%，王光祥以競殿投資名義持有0.19%，而據了解，大股東其實還有前精英董事長蔣東濬等人。

由於鄭文逸身上還有與大同的官司，不適合出任董事長，而王光祥雖常以大股東的身分對外發言，但只接了尚志資產的董事長，顯然還是對老本行─土地開發比較有興趣，因此才找來前董事長盧明光、總經理何春盛助陣。