【LIVE直播】迎接2022紐西蘭打頭陣 天空塔絕美燈光秀照亮夜空

紐西蘭雖然是每年首批迎接新年的主要國家之一，但為避免大量人潮聚集引發新冠肺炎（COVID-19）群聚感染，大部分跨年活動皆已被取消，包括於該國最大城市奧克蘭（Auckland）天空塔（Sky Tower）的煙火表演等。不過天空塔和奧克蘭海港大橋仍會在當地午夜（台灣時間12月31日晚間7時）舉辦美麗的燈光秀。

奧克蘭市議會的希爾（Nick Hill）表示，雖然有些人可能會對天空塔營運團隊天空城（Sky City）感到失望，但議會支持取消活動的決定，因為「公眾的健康和安全是最重要的」。