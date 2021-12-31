大陸吉林延邊大學1名護理系大一女學生小芳（化名）平時與1名大二學長互動曖昧，經常傳裸照給對方，並頻要求對方帶她去喝酒，傳訊暗示「請我喝酒，喝盡興了還能亂性」，去年12月她赴約與對方和另名男子喝酒，昏醉後遭2男輪流性侵，事後被獨留旅館房間，沒想到她竟因食物阻塞呼吸道窒息死亡，法官認定2人犯下強姦罪，分別判處12年、8年徒刑。

據《九派新聞》報導，小芳在去年12月某日凌晨得知男子與友人在外喝酒，就傳訊息要求同行，男子平時就與小芳保持聯繫，作風大膽的小芳經常傳裸照給男子，也頻頻要對方帶她喝酒，說「請我喝酒，喝盡興了還能亂性」，當天她赴約後不斷豪飲，最後被2男帶到賓館輪流性侵。

2名男子在賓館性侵小芳時還錄影傳給其他友人，之後睡醒便離開房間、留下小芳1人，直到旅館人員發覺不對勁，破門而入時發現小芳已死在床上，法醫確認死因為酒後食物返流阻塞呼吸道，導致窒息死亡，血液中酒精濃度也超標；警方事後調查當天小芳曾傳訊給男子「你吊起了我喝酒的慾望」，男子則回應「你來不合適，都是男的」，但她仍堅持前往。

當地法院日前公布判決，法官認為2名男子違背婦女意志，輪流與醉酒無法反抗的婦女發生性關係，已構成強姦罪，考量2人均坦承犯行，最終分別判處12年、8年有期徒刑。

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