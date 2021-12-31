雲林縣北港鎮公所與舞蹈團體年終共同關懷身障及弱勢朋友，31日在北港體育館舉辦「精彩舞蹈、璀璨北港」跨年舞會，國標舞者配合輪椅舞者的精彩演出，是最具特色的跨年活動。1名舞者表示輪椅舞蹈讓她走出家門不再孤單，鼓勵更多身障及弱勢朋友，一起用舞蹈改變人生。

「精彩舞蹈、璀璨北港」跨年舞會因疫情停辦2年，因此今年參賽者大爆發，共有來自全台16個舞團、上百人演出，包括國標舞者與輪椅舞者，年紀最小只有9歲、最年長75歲，為了培養默契，大家都花了很多時間練習，只為了展現最動人的舞姿，留給觀眾最美好的回憶。

主辦單位「中華民國輪椅體育運動舞蹈協會」理事長蔡秀慧表示，她為了幫助不良於行的父親而投入輪椅舞蹈，但雲林地區輪椅舞蹈並不盛行，因此決定返回故鄉北港鎮推廣，希望身障朋友在舞蹈中可以跨出人生一大步，走入人群、拓展視野。

蔡秀慧感謝雲林縣政府、北港鎮公所、雲林縣消防局北港鳳凰救護分隊、國際獅子會300－D1區北英獅子會、北港仁一醫院、救國團北港團委會、北港朝天宮、中華陽光關懷協會的贊助，有了大家的幫忙，舞者們才有展現自我的舞台。

國標舞者洪語謙說，她國中時非常叛逆，差點誤入歧途，還好遇到蔡秀慧老師，藉由學習國標舞，讓她靜下心來好好讀書，如今她已是大三學生，只要秀慧老師舉辦活動，她一定設法參加，以報答老師的恩情。

1名輪椅舞者指出，很多身障者因行動不便選擇躲在家裡，長期下來很容易與社會脫節，她原本也不喜歡出門，但藉由輪椅舞蹈的鼓勵，讓她勇於表現自己，也因到各地比賽認識許多朋友，舞出了不一樣的人生。