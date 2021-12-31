台中第二選區立委補選，將於2021年1月9日舉行投票，剩下最後不到10天時間，藍綠候選人選情如何？前民進黨立委郭正亮在節目中分析，國民黨候選人顏寬恒其實是很聰明的，民進黨候選人林靜儀現在就是把聲勢炒高，要打成藍綠政黨對決，而顏寬恒盡力低調閃攻擊，很明顯現在就是「一個巴掌打不響」。

台中市選委會昨公告台中市二選區補選選舉人數，為29萬5985人。共有5位參選人，國民黨為前立委顏寬恒、民進黨為前立委林靜儀。

郭正亮31日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」談及台中立委補選，被主持人翟翾問及，近日，民進黨傾全黨之力狂攻顏家，中二選區的補選是否會比國民黨原本設想的更加艱難？郭正亮分析認為，顏寬恒現在就是盡力低調，不要把聲勢炒高，顏寬恒其實是很聰明的，反倒是綠營候選人林靜儀很希望在最後關鍵階段，催出深綠支持者的選票，把組織動員票帶動起來，打成政黨對決，提升勝選率，但顏寬恒盡力低調閃攻擊，很明顯現在就是「一個巴掌打不響」。