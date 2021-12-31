公路總局預計省道今日晚間鄰近跨年活動地點路段，如台2線、台2乙線淡水~關渡路段、台14甲線霧社~清境農場路段、台21線日月潭周邊；及明日清晨迎曙光熱點路段，如台9線太麻里、台11線三仙台、台14甲線合歡山、台26線墾丁等路段將出現車潮，提醒民眾注意現場交通管制措施及人員指引。

截至今日下午4時止，尚有4處省道車多，包含台3線桃園武嶺橋~八德路段及苗栗汶水~大湖路段路段、台9線太麻里美和路段、台14線埔里市區路段。另下午近5點時台8線太魯閣（天祥）停車率仍達100％。

明日白天預估部份觀光風景區周邊，如台2線、台2乙線淡水~關渡路段、台2線萬里~大武崙及福隆~瑞濱路段、台3線大湖路段、台3線、台7線大溪及慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社~清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段；及主要城際道路如台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮~楓港路車多或壅塞。

本日至中午12時，西部國道客運共計行駛2727班次，疏運4萬2831人；東部國道客運路線共計行駛429班次，疏運7659人。明日是元旦連續假期第2日，目前預售票西部國道客運尚有79.2％空位，東部國道客運尚有83.4％空位。