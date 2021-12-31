西班牙桑坦德銀行子公司英國桑坦德銀行（Santander UK），30日在聲明中證實，因技術性問題，錯誤發放1.3億英鎊（折合新台幣約48億元）的款項，目前正努力的追回這些款項，但有其他銀行從業人員透露，若客戶已經花了這筆意外之財，他們不願協助收回資金。

法新社報導，桑坦德銀行發出聲明，坦言內部系統於25日上午發生排成錯誤，雖然技術人員及時反映處理，且將其修正，但仍造成2千家企業、商務帳戶約7.5萬筆款項「重複交易」，其中包括薪水和付給供應商的款項。

英國桑坦德銀行補充，這些誤匯的款項均為銀行的準備金，這也代表受影響的客戶沒受到任何損失。

根據泰唔士報報導，英國桑坦德銀行目前正努力和全英國多家銀行合作，追回那些誤匯款項，但有銀行從業人員表示，若客戶已經花費掉這筆意外之財，他們將不會配合協助追討這些資金。

不過英國桑坦德銀行強調，作為一家銀行，已經有程序能夠直接自收款方取回誤匯資金。