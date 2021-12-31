揮別2021年，2000多人湧進北門井仔腳鹽田送夕陽。（劉秀芬攝）

揮別2021年，2000多人湧進北門井仔腳鹽田送夕陽。（劉秀芬攝）

揮別2021年，2000多人湧進北門井仔腳鹽田送夕陽。（劉秀芬攝）

小朋友在鹽田體驗曬鹽。（劉秀芬攝）

送別2021年，台南市北門區井仔腳鹽田31日傍晚湧進2000多名遊客欣賞夕陽餘暉，雖然日落時間是下午5點24分，5點左右夕陽被厚重雲層遮住，現場有民眾說很可惜，也有民眾說，今年的天氣比前兩年好，拍得很盡興。

北門井仔腳鹽田送夕陽原是台南跨年三部曲的首部曲，2019年起由北門商圈接手主辦，前兩年因天公不作美，天氣冷雲層厚，送夕陽人數也少；今年因疫情因素國旅人數增加，加上白天太陽露臉，許多民眾下午就到井仔腳鹽田聽夕陽音樂會，等待送夕陽。

當地店家表示，今年遊客是辦送夕陽活動以來數一數二的多，停車場擠滿滿。許多遊客全家出遊，小朋友好奇的到鹽田體驗推鹽、擔鹽，傍晚4點半至5點左右，夕陽轉為金黃色，倒映在鹽田水面，民眾抓緊時間拍照。

來自台北的黃姓遊客表示，連假到台南旅遊，特別到井仔腳鹽田送夕陽，雖然最後20分鐘夕陽落到雲層中，但人生不一定會事事完美，可以留待下一次再來欣賞。