台中市跨年晚會今年以「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」為主題，今天晚上7時在水湳中央公園正式開唱。（盧金足攝）

因新冠肺炎疫情影響，去年不開放觀眾入場的台中市跨年晚會，今年因疫情漸緩和，市府移師西屯區水湳中央公園，首度開放民眾入場觀賞，市長盧秀燕將於晚上11時50分出席倒數現場，也要施放3分鐘煙火，每分鐘可升空1000發煙火，展現在市中心難得一見的大面積璀燦夜空煙火，陪市民一同跨年迎新年。

台中市跨年晚會今年以「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」為主題，今天晚上7時在水湳中央公園正式開唱，由周興哲、畢書盡、五堅情-邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩等超強卡司接力演唱。

新聞局表示，水湳中央公園主持人陣容有阿Ken、蔡尚樺，由本土天團玖壹壹動感開場演出，跨年倒數前由Ella陳嘉樺帶來唱跳大秀，跨年後則由頑童MJ116、鼓鼓呂思緯壓軸。

另外有周興哲、畢書盡、五堅情-邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩、？te壞特、孫盛希、吳卓源、李玉璽、周予天、理想混蛋、顏佑庭、Sam Lin、劉昊、影子計畫、All in5等卡司，長達6小時不間斷的精彩演出，與民眾一同迎向2022年。

市府在跨年安排國際級水平的煙火秀迎接新年第一刻；今年長達3分鐘的煙火共有50種以上花色，編排超過80種組合變化，呼應今年「虎彩繽紛、閃耀台中」跨年主題，水湳煙火施放面寬達250公尺，每分鐘可升空1000發煙火。

市府強調，市區內施放煙火安全考量第一，希望民眾能就近欣賞到絢爛煙火，在設計風格上，由變換節奏跑動式多點施放，再串連成法式浪漫線條，最後呈現扇形放射狀的立體大畫面，在水湳中央公園空中呈現完美層次的壯闊感。

為配合中央防疫政策，民眾配合出入口防疫規範，務必全程佩戴口罩，勤洗手並保持個人衛生潔淨，醫護站備有消毒酒精，如有需要可前往使用；跨年晚會現場全程禁止飲食，需掃碼1922實名制入場。