2022年台北市長選戰逼近，各政黨都已摩拳擦掌展開布局，國民黨以立委蔣萬安呼聲最高；民進黨的人選則尚不明朗，目前傳出王英系力拱駐美代表蕭美琴當刺客，可能選台北或桃園；另外，還有兩個活棋，副總統陳建仁被點名可能選台北、衛福部長陳時中可能選新北。針對北市選戰，陳時中、陳建仁、蕭美琴哪一個對國民黨威脅比較大？國民黨台北市議員徐巧芯透露國民黨的內部民調表示，蔣萬安民調穩定在一個高點，民進黨若要派重兵來台北，CP值會比較低。

主持人31日在政論節目《新聞大白話》問到，陳時中、陳建仁、蕭美琴哪一個對國民黨威脅比較大？徐巧芯表示，如果蕭美琴從美國回來，她須辭職參選，駐美代表就要換一個人；如果蕭美琴沒有選上，這個人要如何安排，會造成更多困擾。

徐巧芯接著表示，總統蔡英文只在乎一件事，也就是會不會「跛腳」。但任何可能會讓她最後政權跛腳的事，她絕對跟你力拚到底。因此，若蕭美琴回來、又要回去或是又有紛爭時，可能會造成她跛腳，何況蕭美琴來選，也不一定選得上。

徐巧芯指出，可能人選還是一樣，陳時中是有機會的，只是有些人就是故意不想讓他選，丟出很多像律師謝震武等等的人選，也就是說，民進黨內部也許有人不滿陳時中、不想讓他出來的訊號。陳建仁也是有可能的，雖然陳建仁說他不要選，而且他當過副總統，又是蔡英文信任的人，如果陳建仁出來選台北市長，就算沒有選上，但是票若開得不錯，台北市也就安全過關了；假如陳建仁真的可以選上，等於是又可做一番事業，也是不錯。

徐巧芯透露，針對台北市長選戰，國民黨每一兩個月都會做民調，結果，到現在蔣萬安都是很穩定的，穩定在一個高點，確實在疫情時他表現比較少，台北市副市長黃珊珊民調有上來，但隨著四大公投，蔣萬安開始不斷宣講反萊豬這件事，又讓他民調再次回溫，他的民調狀況是很不錯的。因此，民進黨若要派重兵來台北，CP值真的是比較低。