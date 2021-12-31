連著2年的新冠疫情，防疫措施限制了人們的跨境行動，在投資行動上是不是也因此自我限制了？多數投資人因此押注在個人所在的市場，以「眼睛看的到，耳聽的到」作為投資決策。專為富裕族群資產規劃的瑞銀財富管理認為，這樣的偏好根本不利於提高投資回報，用四個字建議投資人：拓寬視野，作為2022年的投資策略。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，2022年是各國一致重啟經濟的重要時點，投資者更應放眼全球，在不同地區及行業類別中尋寶，美國、 歐元區、英國、加拿大和澳洲等主要發達市場，在疫情期間已經積累超過4兆美元的超額儲蓄，企業正擴大產能、補充庫存，並積極爭取市場占比，企業加大資本支出，對於推動股票回報十分有助益。

瑞銀集團是全球私人銀行的龍頭，客戶開戶最低門檻100萬美元，實際單一客戶資產平均超過台幣億元，瑞銀財管客戶的資產配置包括短、中、長期，股、債、外匯的占比，經由財管顧問仔細評估和配置，多數時候已超越一般投資人的想法。

舉例來說，目前市場瘋美股、買美元，瑞銀財富管理投資總監辦公室已向富裕客群提醒，歐元區和日本股市的長期表現雖然不振，投資者感到卻步，但它們的周期性特質，很容易受益於經濟復甦，一旦供應鏈挑戰和庫存補充問題得到解?，歐元區市場的受益最大，「目前投資者的歐元區部位持倉似乎不高」，建議應該在接下來的2022年第一季逢低買進經過挑選的標的。

此外，2021年價格明顯走升的大宗商品和能源類股，2022年倒底該不該再配置？如何配置？瑞銀財富管理投資總監辦公室分析，預計大宗商品2022年價格平穩，但不少相關股票的股價尚未反映，例如，能源股僅反映布蘭特油期長期價格60美元/桶，銅、鋁和鎳等工業金屬，可望從淨零碳轉型中受益。投資人應以積極的方式進行大宗商品配置，為投資者對沖因大宗商品供應挑戰而導致更持久的通膨議題。