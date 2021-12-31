昔日被譽為亞洲舞王的男星羅志祥，因感情問題演藝事業受影響，停工1年左右的時間才慢慢復工，在11月推出新音樂作品後，特地回家鄉花蓮唱跨年，是他回歸後第一個大舞台，在消息曝光後正反評論兩極；而羅志祥有透露2年沒上台表演，激動心情讓他好幾天睡不好，沒想到開唱前突然在IG上傳一張馬桶照，說出2021年一路走來心聲。

羅志祥在私生活不檢點被周揚青抖出後，演藝事業幾乎全面停擺，自己也知道無法洗白，藉這段時間沉澱自己，11月才睽違2年半推出新單曲，還和編舞老師大目創作出超難「陷阱舞」，但反應很兩極；羅志祥今晚也特地回家鄉花蓮唱跨年，卻出現酸民批評在大陸混不下去才回來，他也跳出來回擊，被上千網友讚爆。

羅志祥有透露2年沒上台表演，激動心情讓他好幾天睡不好，沒想到開唱前突然在IG上傳一張馬桶照，說出2021年一路走來心聲。(圖/ 摘自羅志祥IG)

而羅志祥將在花蓮跨年晚會倒數後的2022年登場，演出前透過經紀人小霜表達心情，坦言2年沒有上台表演，心情很興奮：「那種激動的心情也導致我好幾天都一直睡不好，因為腦子一直在轉，要用什麼表演來回報我的歌迷朋友們，會選擇在2022年的第一個表演是希望有一個新的開始，能越來越好，當然也希望疫情也能快快控制下來，大家平安」。

在唱跨年前，羅志祥稍早突然在IG限時動態曬出一張馬桶照，表示「2021要結束了，希望大家把所有難過、悲傷、不開心的還有疫情全部沖掉，大家一起迎接新的一年，2022祝願大家一切都好健康平安，新年快樂」，彷彿在傾吐這一年來的心裡話。