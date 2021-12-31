台中大肚區今（31）早有民眾發現1女子胸前插著刀瀕死，送醫後不治；警方查出兇手是女子弟弟周男，當時姐弟倆與女子男友3人在住所吸毒，周男向姐姐討錢買毒不成痛下殺手；據悉周男獨居在無水無電的平房中，生活全靠姐姐接濟，刺殺姐姐後由姐姐男友騎車送醫一路騎了4.3km，最後女子摔下機車，男友因擔心通緝犯身分曝光而逃走。

警方調查指出，周男今早與姐姐、姐姐男友在住所吸毒後，他又向姐姐伸手要錢買毒不成，氣憤之下才拿水果刀捅向姐姐，而姐姐男友在旁目睹全程，事後趕緊載女友一路騎了4.3公里就醫，不過女友在過程中因全身癱軟摔在地上，他因擔心通緝犯的身分曝光才逃離現場，當時有請附近民眾幫忙送醫。

據《ETtoday》報導，動手刺死姐姐的周男平時獨自1人住在親戚給的破舊平房中，該處沒水沒電，罹患中度身心障礙的他平時僅打零工，生活幾乎全靠姐姐接濟，但卻誤交狐朋狗友並染上毒癮，曾多次向姊姊動粗要錢，有多項家暴前科，也曾朝鄰居發酒瘋、恐嚇「給你死」。

警方表示，周女被送到醫院急救仍宣告不治，左側胸部有約4公分長穿刺傷，但身上及現場沒有任何刀械、也無大量血跡，研判民眾在路邊發現的場非第一現場，周女雙親皆亡，她與弟弟都有中度身心障礙及毒品前科；稍早警方也已逮到周男，周男坦承持刀刺死姊姊。

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