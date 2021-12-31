高雄跨年晚會開唱，蓬萊、高流雙舞台，號稱史上最誇張，預估將吸引爆棚20萬人，巿長陳其邁晚上7時許登上高流舞台，並透過5G訊號跟蓬萊舞台連線，他也向台下群眾喊話，「愈晚愈熱鬧，等一下倒數，一個都不能跑。」

高雄跨年晚會開始。（袁庭堯攝）

高雄跨年晚會被官方定調為2022台灣燈會在高雄的會前會，陳其邁介紹明年燈會不僅在衛武營、愛河灣的國家級場館，還有國際燈節、光節、藝術節的設計作品，除了在地化也是國際化，而且明年2月1日就開始，不能錯過。

海軍軍艦參與高雄跨年晚會。（袁庭堯攝）

陳其邁也說，台灣燈會闊別20年重返高雄，20年後的手機都已經是5G，他告訴大家「來高雄，就會愛上高雄」。也跟台下群眾說，等一下一個都不能跑，一起參加跨年。而他預計晚上11時50分在蓬萊舞台，陪巿民一起倒數。

高雄跨年雙舞台，號稱史上最誇張，不間斷音浪，預計吸引爆棚20萬人，主潮流的「蓬萊舞台」、主創作的「高流舞台」，集合23組卡司，34座金獎，蓬萊舞台倒數前，將由「搖滾教父」伍佰＆China Blue壓軸獻唱。