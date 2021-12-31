印度生活及美食電視台Zee Zest在年關將至之際，接連兩天播出與中華民國外交部共同製作的「攜手台灣」（Embracing Taiwan）節目，陪同印度民眾迎接新的一年。

「攜手台灣」是外交部為推動新南向政策而於2019年推出的專案，分別與菲律賓、越南、印度和泰國等4國主流電視台製作節目，以當地民眾喜好與觀點出發，增進這些國家對台灣的瞭解。

印度Zee Zest電視台昨天和今天接連播放「攜手台灣」印度篇，由名主播克拉（Shamoly Khera）主持，從科技、數位資訊、防疫、醫療體系、學術交流與美食等面向介紹台灣。

節目中，在台生活的印度籍訪問學者胡莎娜（Sana Hashmi）分析了台印度關係前景，中正大學教授熊博安分享了台印高等學府的人工智能交流情況，國家發展委員會主任委員龔明鑫也介紹了台灣的6大核心戰略產業。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前曾訪台的主持人克拉，在節目中總結說：「台灣和印度之間的友誼是一個美麗的故事，吸引了更多的印度人來到台灣，並且愛上了台灣原汁原味的現代文化。對我來說也是如此。」