2022台北跨年晚間7點登場，台北市政府觀傳局指出，截止7點為止，以熱感應儀統計，管制區內入場人數約為1萬5375人，2021跨年7點場內人數為約為4400人。

不過2022北市跨年晚會沒有像2021跨年採人數限制，但人數比較多，但與前年相比都減少。

今上午已有零星民眾開始排隊民眾，下午3點開放入場，由於第一批民眾在排隊時，已事先掃描實聯制，因此過程進場大致順利，但有民眾未將悠遊卡綁定台北通，反而卡關，第一批約有200多人進場。

「台北最High新年城-2022跨年晚會」於今晚7時在台北市民廣場登場，下午3點開始開放民眾進場。觀傳局規畫台北通APP掃碼入場及綁定台北通悠遊卡靠卡入場，台北市長柯文哲日前呼籲下載台北通綁定悠遊卡，掃台北通速度比較慢。

記者觀察，大部分民眾仍掃描QRcode實聯制，使用1922簡訊較多，使用台北通民眾反較少。但稍早有民眾不了解悠遊卡需事先綁定台北通，導致入場卡關，引發民眾零星抱怨。

觀傳局長劉奕霆表示，跨年晚會採較高規格管制措施，於舞台前方圍設管制區，並在松高路、松壽路及新仁愛路設置3處管制點，民眾須量體溫、消毒、戴口罩，並以實名制方式進場。

劉奕霆表示，民眾只要事前下載台北通APP，以手機號碼完成註冊後，至活動現場掃描QR code即可入場；另為了加快進場速度，各管制區入口增設「綁定台北通的悠遊卡」快速進場通道，民眾於台北通綁定悠遊卡卡號，即可以該悠遊卡快速感應進場。