雖然新冠疫情讓人恐慌和令物價走高，但美國人在年底報復性消費，逾三分之一民眾因借錢消費而平均負債約1250美元。近四成民眾以新興「先買後付」擴大支出。

線上信貸平台LendingTree調查，36％民眾為購買禮物贈送親友、機票和派對花費而借錢消費，平均負債1249美元（約34535台幣）。這調查在12月14日到20日間進行，訪問逾2000名成年人。

雖然大部份美國人年底借錢消費主要是刷信用卡，但有近40％民眾以金融科技業推出新興支付方式「先買後付」（BNPL）擴大消費支出。

新冠疫情導致各國封城期間，民眾紛紛透過網購消費，讓「先買後付」在歐美大受歡迎。

但多項研究發現支付平台透過「先買後付」提供分期付款方式，可能鼓勵消費者增加的消費金額，超過其財務負擔能力。

雖然「先買後付」等服務讓消費者能分期付款減輕負擔，而且這種服務通常是免收利息，但如果未如期支付所欠帳款，就會有逾期費用、延期利息或其他方式的罰款，從而增加民眾財務壓力。

信用卡是借貸成本最昂貴的方式之一。美國信用卡循環利率平均逾16％。若有累積未繳卡費，所負擔利率會更高。LendingTree指約四分之一美國人的信用卡循環利率在20％到29％之間，甚至有9％民眾是超過30％。

信用評分機構環聯（TransUnion）估計2021年底假期消費旺季結束時，美國人背負的卡債會增加700億美元。在民眾持續增加消費下，2022年的卡債金額將更高。

儘管民眾通常在元月償還因年底消費而刷下的卡費，但這次大部份受訪者表示要還清卡費有難度。LendingTree發現就算循環利率高得嚇人，82％在年底假期刷卡的民眾不會在一個月內清還卡費。