中央氣象局表示，東北季風影響，跨年夜至元旦清晨各地都偏涼，入夜後各地低溫約14度到15度，迎風面的北海岸、東半部地區及大台北雲多偶飄雨，桃園以南、中部及南部則是晴到多雲，預計桃園以南有望迎接2022年第一道曙光。

明(1月1日)東北季風持續影響，各地低溫約14至17度，新竹以南至台南因輻射冷卻作用有局部11、12度左右的低溫，白天高溫北台灣18至20度，一整天體感較涼冷，花東21、22度，中南部約23至25度，中南部日夜溫差較大；天氣方面，僅迎風面的北海岸、東半部地區及大台北東側有降雨機會，其他地區為多雲到晴的天氣。

中央氣象局表示，桃園以南見到曙光機率較高，尤其中南部高山見曙光機率更高。(圖／中央氣象局)

各地看曙光指數為何呢？中央氣象局表示，基隆北海岸、東半部及大台北地區見到曙光機率偏低，桃園以南見到曙光機率較高，尤其中南部高山見曙光機率更高。

最早日出時間，本島平地是屏東恆春的龍坑，日出時間為06點35分，離島是在台東的蘭嶼，日出時間為06點32分，台灣有許多觀賞美麗日出的地點，像是可以到新北市金山跳石海岸，06點39分可見日出於基隆嶼；宜蘭縣外澳火車站以北附近，06點37分可見日出於龜山島。