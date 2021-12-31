台中市自106年起配合行政院環保署建置空品感測器，至今共計1411台，數量全國第一，行政區涵蓋率達100％。然由於設備廠牌不同，維運作業流程有所差異，因此，110年度針對老舊感測器進行汰換，優先使用全國第一批通過空氣品質微型感測器資安認證的國產空品感測器，藉由認證確保空品感測器網路傳輸安全及數據品質，同時保障監測資料機密性與完整性，符合資安規範。

環保局指出，台中市最初建置的空品感測器以工業區及人口密集處為主，為瞭解各行政區空氣品質，108年至109年期間續設900台，共計1411台。不過，由於感測器體型小，易受環境影響衰退，台中市110年汰換老舊感測器，優先採用已獲得資訊安全認證合格的空品感測器，並配合行政院環保署政策推動空品感測器設備國產化，減少對國外廠牌的依賴。

台中市110年採用的國產感測器為工研院技轉生產，具有粒徑篩選機制可提升量測精準度，大幅降低累積粉塵，兼具優異感測性能、低耗電、耐用性佳及維運方便等產品工業設計面向，並獲得台灣精品獎殊榮。

環保局長陳宏益提醒，入冬後，空氣品質容易受到氣候及地形影響，擴散條件不佳，導致空氣中污染物易累積，民眾可多利用空氣網（https://wot.epa.gov.tw/），了解周遭環境空氣品質概況，當空氣品質不佳時，可採取適當防護措施，減少戶外活動。