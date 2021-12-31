鼓鼓今晚趕場高雄和台中跨年晚會。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯今晚趕場高雄、台中跨年晚會，為了這兩場跨年秀，分別祭出不同的表演，首先是高雄跨年夜上，一身深灰造型登場，一開場帶領6位舞者及full band演出勁歌熱舞〈不要臉〉、〈可以唷〉組曲，接著他深情獻唱〈簽收我的心〉後，持續帶領6位舞者唱跳新舞蹈〈戰神風爆〉及招牌歌曲〈嗯哼〉，超狂舞技讓所有歌迷為之瘋狂。而他則為台中跨年晚會，另外準備了一套螢光綠勁裝，一樣又唱又跳〈為愛而愛〉搖滾版，以及招牌嗨歌〈可以唷〉。

鼓鼓今天搭高鐵赴台中，他回憶去年趕場，經紀人買了商務艙，正想說難得豪奢一下，沒想到當天卻遇到高鐵故障，班次大亂，有車來就趕快先上車了，最後是從台北站著到台中，讓鼓鼓不禁自嘲：「我想我就是樸實人家的命。」

至於2022年新年新希望，鼓鼓也許下：「希望身邊的人都身體健康，5月7日高雄演唱會還有我的新專製作都能順利！」鼓鼓「聽到請回答Connecting…」巡迴演唱會，將於5月7日於高雄流行音樂中心舉辦。