實力派歌手輪番嗨唱 桃園跨年演唱會歌迷嗨爆 20:292021/12/31 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 meet遇見桃園跨年演唱會在桃園市高鐵站前廣場舉辦，歌迷擠爆會場。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韋禮安稍早在台上演唱歌曲。（賴佑維攝） meet遇見桃園跨年演唱會在桃園市高鐵站前廣場舉辦，多組實力派歌手輪番嗨唱，由黃子佼、宇珊主持，「帥氣歐霸」Bii畢書盡擔任開場，有歌迷29日就到會場卡位。現場歌迷無畏寒風，一起倒數跨年。 畢書盡後由韋禮安、李玉璽、王識賢、羅文裕、李千娜、Faye詹雯婷、熊仔、吳卓源以及金曲歌后艾怡良等表演，倒數前壓軸由八三夭演出。跨年由桃園市長鄭文燦上台倒數，並有100秒煙火迎接2022年，倒數壓軸由金曲歌王李玖哲獻唱。 八三夭解放艾怡良電音魂 桃園跨年合體一起搖落 閃耀台中跨年夜 不少民眾不畏寒風搶先欣賞歌手彩排 #倒數 #歌迷 #無畏 #寒風 #畢書盡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 跨年倒數 We are family躍上台北101 04:102021/12/28 財經焦點 閃耀台中跨年夜 盧秀燕陪倒數 3分鐘煙火迎新年第一刻 19:012021/12/31 生活 黃偉哲螢幕同框韓星車銀優 掀台南聖誕演唱會高潮 21:492021/12/25 生活 台中跨年看煙火 重要管制路段看這裡 11:162021/12/27 社會 不畫眼妝沒安全感 阿妹3招擋黃牛 04:102021/12/25 娛樂新聞 2022全台跨年煙火一次看 各地演唱會超強卡司曝光 07:002021/12/27 生活 台南巨星耶誕演唱會今晚開唱 歌迷徹夜排隊 黃偉哲分送口罩 15:052021/12/25 生活 韋禮安被告白「愛到沒有後路」 曝小巨蛋開唱進度 17:402021/12/26 娛樂 梁靜茹預告帶兒子唱跨年 04:102021/12/31 娛樂新聞 三資匯聚 14檔歲末淘金 04:102021/12/26 財經要聞 台南跨年飄歷史味 國定古蹟赤崁樓首辦跨年倒數 14:292021/12/28 生活 娛樂熱門新聞 娛樂A咖》戈偉如55歲無P真面目曝光 笑認：真的要美肌 - 娛樂 代言張庭微商全出事 3大咖藝人演藝事業毀 - 娛樂 蕭敬騰跨年夜前公布喜訊！農曆年前將有「新身分」 - 娛樂 23歲最美謀女郎入圍影后遭轟 網挖她黑歷史：看見就想吐 - 娛樂 曾掌控李小龍、成龍、李連杰3巨星 他最終破產晚景淒涼 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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