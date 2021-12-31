韋禮安稍早在台上演唱歌曲。（賴佑維攝）

meet遇見桃園跨年演唱會在桃園市高鐵站前廣場舉辦，多組實力派歌手輪番嗨唱，由黃子佼、宇珊主持，「帥氣歐霸」Bii畢書盡擔任開場，有歌迷29日就到會場卡位。現場歌迷無畏寒風，一起倒數跨年。

畢書盡後由韋禮安、李玉璽、王識賢、羅文裕、李千娜、Faye詹雯婷、熊仔、吳卓源以及金曲歌后艾怡良等表演，倒數前壓軸由八三夭演出。跨年由桃園市長鄭文燦上台倒數，並有100秒煙火迎接2022年，倒數壓軸由金曲歌王李玖哲獻唱。