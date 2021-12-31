台北愛樂歌劇坊邱姓音樂總監2018年統籌音樂劇「魔笛」時，竟與負責伴奏的女鋼琴家互生好感，已婚的他私自帶著小三到上海遊玩、開房間，正宮事後發現氣得質問小三「上海好玩嗎」、「邱老師好用嗎」，小三則嚇壞連忙道歉，法官認定2人確實已逾越朋友關係、侵害正宮配偶權，判須賠30萬確定。

判決書指出，該名已婚的邱姓歌劇坊音樂總監在2018年統籌音樂劇「魔笛」時，與擔任伴奏的蔡姓女鋼琴家發生婚外情，2人還同遊上海、住在同一房間，不過他在法庭上稱2人並未發生關係、也未交往，且他稱與妻子關係長期不睦，對方曾在2018年提出離婚，他為此認定不需要特別告知妻子出國遊玩一事。

法官勘驗該音樂總監的正宮向小三的對話，正宮問「上海好玩嗎」、「邱老師好用嗎」、「他追妳嗎？還是妳主動？」而小三隨即傳訊道歉，並稱是男方先主動追求的，「我很害怕，我只希望我能親自在妳面前坦承自己的錯誤，並且好好地向您道歉」、「我知道一個巴掌拍不響」、「我也承認我並沒有拒絕邱老師。」

法官認定該對話已明顯是小三坦承婚外情，但小三則繼續辯稱只是擔心正宮會不斷散步不利謠言，才會先道歉，並非坦承通姦；法官最後認定她確實已侵犯配偶權，判她與邱男共同賠償30萬元確定。