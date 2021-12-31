繼清倉芒果超媒、賣出財新股份後，外媒傳出消息稱，阿里巴巴正在與一家大陸國有企業就其在新浪微博所持股份的潛在交易進行談判。

《多維新聞》引述外國財經媒體報導說，阿里巴巴正與上海市政府旗下上海文廣集團進行磋商，出售所持約3成的微博股權，不過目前談判仍處初期階段。

截至今年2月，阿里巴巴持有微博30%的股份，為新浪微博第2大股東。（圖／路透）

報導說，根據微博的年報，截至2月，阿里巴巴持有微博30%的股份，為新浪微博第2大股東。

根據陸媒統計，馬雲實際控制的阿里巴巴和螞蟻集團在過去幾年建立一個龐大的媒體帝國，涉足的領域包括社交媒體（微博、Tango、Snapchat）、商業類期刊平台（虎嗅、商業評論、天下網商）、娛樂影視平台（合一集團、阿里巴巴影業、華誼兄弟、淘寶天下）、主流新聞媒體/新媒體平台（華數傳媒、光線傳媒、第一財經傳媒、36氪、無界新聞、博雅天下、封面傳媒、北青社區報、《南華早報》）。

今年10月大陸公佈《市場准入負面清單草案》，將表明禁止私人資本進入媒體傳播行業，市場立即察覺到北京將大力整頓媒體業的不尋常氣氛。近幾年來阿里集團在媒體業投入鉅資，其他許多私人資本進入媒體也不在少數，一旦因新法規必須脫鉤，勢將大幅改變目前大陸蓬勃發展的媒體生態，大陸的文化事業發展及社會生活也會受到重大影響。