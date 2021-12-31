全台最大美食外送平台foodpanda今（31)日傍晚因流量過大、系統錯亂，使頁面上店家一下顯示「目前無法接單」，一下又正常、但作業速度牛步，有時系統直接公告「目前暫時無法完成結帳作業，非常抱歉造成不便」，除讓消費者抱怨無法吃晚餐了，更被網友酸爆指是「最棒跨年禮」。

針對系統出現錯亂，foodpanda 聲明指出，主因是大量訂單湧入，造成結帳系統處理緩慢，因此暫時關閉平台，工程團隊正排除問題中。

foodpanda評估，系統負荷來自因跨年優惠加上連續假期，訂單量真的較大，目前平台已處理中。

記者實際上foodpanda平台下單，發現部份餐廳頁面顯示「此餐廳無法接單，您可以瀏覽其它餐廳或稍後再試」但是，系統上仍有可成功下單的餐廳。記者實際搜尋「甜點」欄，成功訂到酒釀加蛋，系統時好時壞，顯示foodpanda已在第一時間處理，但流量過大仍無法負荷。