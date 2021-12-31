近期新竹縣市合併升格成直轄市的話題火熱，甚至有網友開始討論，若真的執行成功，按照過去台中縣市合併升格的經驗來看，應該在哪裡買房布局比較好，引來熱烈討論，其中竹北、關埔地區更被頻頻點名，甚至看好房價追上新北板橋的潛力。不過，專家警告，竹科概念帶動新竹房市大噴發，但只要訊號一反轉，就有可能落得當年青埔房市多年的黑暗期一樣的慘況。

先前網友在PTT論壇Home-Sale版發文提問，過去台中升格的經驗，新竹市政府周圍應該會日益繁華，但新竹縣府附近可能相對沒落，如過去的豐原，引發眾人討論。有不少網友點名，原本就相當熱鬧的竹北、關埔地區有更大潛力，甚至是竹北房價都有機會追上板橋。

還有網友認為，竹北或關埔的鄰近地區漲幅會更大，「千甲附近公道五一帶，原縣政府的跟市政府附近都差不多飽和了」、「大新竹市心漸漸東移很明顯，高鐵關二關埔連成一線，更東邊的芎林二重埔竹東間接受惠」。

據《好房網》報導，全球居不動產情報室總監陳炳辰認為，當年桃園市升格，青埔一帶房市區域漲聲響起，如同現在新竹縣市房市在竹科概念題材帶動下已經相當沸騰，多次爭議投資也由當地興起，無疑是助長房價抗跌走升。此外，車站周邊、牛埔等熱門地帶也是購屋重點，比起已經炒熱的竹科周遭，更具備潛力。

陳炳辰也警告，只要房市出現反轉，當地若沒有一線城市支撐價格，不見得當地擁有能力對抗全面下修的環境，如同當年桃園升格後，青埔在經歷一段時間也陷入房市黑暗期，民眾都得居安思危。

桃園高鐵站於2007年正式通車後，2008年至2015年有許多建案陸續推出，華泰名品城也在2015年開幕營運，導致許多投資客看好該地區話題湧入，但也因如此，當地房價被炒到相當高，甚至讓民眾保持觀望態度不敢出手，加上房地合一稅推行，導致2016年至2018年出現青埔房市黑暗期，高價入手的民眾慘遭套牢，直到近年台商回流、利率環境低資金寬裕、疫情導致缺工問題嚴重與成本高昂等，甚至是台積電等科技大廠擴產帶來等題材，才讓壓抑許久的台灣房價，出現驚人的漲價潮。