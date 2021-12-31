去年大專聯賽冠軍戰不敵北市大，企業甲級足球聯賽也不敵北市大化身的台北紅獅，慘遭降級，銘傳大學今天在企甲升降賽上演甜蜜復仇記，靠著陳仕勛頭槌與藍浩宇罰進12碼球，以2比0力克以北市大為主體的台北展逸天行者，重返明年球季的企甲聯賽。

「當下看到隊友傳進來的點，我就覺得那個落點有機會，因此就試著往那個地方移動，沒想到真的被我把握到了！」陳仕勛先在第42分鐘接應熊袁觀的右路吊中，搶前點頭槌破門，下半場再妙傳藍浩宇成功製造12碼球，「我知道Blue（藍浩宇暱稱）的能力很好，傳進去他一定可以拿到，我很相信他！」

銘傳的兩顆進球都有陳仕勛（中）的貢獻。（中華足協提供）

銘傳到乙級聯賽沉潛1年，最後以亞軍姿態來挑戰今年企甲第7名的台北展逸天行者，上半場的平手局面先被陳仕勛的頭槌打破，第57分鐘替補上陣的藍浩宇更閃電建功，上場3分鐘就在禁區接獲陳仕勛左路短傳，帶球突破遭展逸後衛許復盛絆倒，裁判游銘訓吹判12碼極刑，藍浩宇也親自操刀中的。

「我算是『大四．五』啦！學分已經補修完，1月就可以畢業，學弟12碼球讓給我罰，算是給我的畢業禮物吧。」藍浩宇賽後滿意的說，連3年在大專聯賽決賽前受傷，這次終於「衝甲」成功，自己在銘傳的任務已經完成，「我可能會回台中發展，以後碰到可能就是對手，希望學弟們能在企甲學到很多東西。」

展逸的前身紅獅去年在升降賽PK勝出，此役下半場也有多次破門機會，無奈運氣不佳兩度「打鐵」，包括巴西前鋒盧安終場前在小禁區內近在咫尺的頭槌，竟然正中門楣彈出。銘傳除了主場「護國神柱」，門將王懷緻兩度高球判斷錯誤，一次由隊長郭家誠在球門線上即時補位解圍，一次球在落地彈出界外，竟然都未丟球，神奇完成「門清」任務。

銘傳雖然重返企甲，但看到以大專生為主體的璉紅臺體、展逸天行者遭到降級，總教練曾台霖強調要在企甲的強度中站穩腳步，對學生球員是一大挑戰，明年初步仍以保級為目標，球隊的結構也得做出調整，才能有競爭力。

「雖然我們升級了，若我們沒有改變，還是會面臨升升降降的困境。」曾台霖說：「不僅在資源需要更多的投入、好的教練、能力優秀的球員或更加完整的團隊這些都是必要的，也期盼接下來若有企業看見我們的潛力，能在資源上給予協助。」