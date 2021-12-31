「2021年第十八屆群岳盃全國國小羽球錦標賽」，自今（31）日起至2022年1/2，於台中市西屯區「中科活力羽球館」熱鬧開打三天，參賽隊伍超過800組！主辦單位-群岳羽球概念館總經理江文岳表示，因為疫情影響，賽事延到2021年底舉辦，參賽人數超過1200人，較過去賽事多一成的報名人數，場面相當熱絡。

江文岳進一步表示，本次活動獎品贊助廠商提供總金額超過50萬元以上，出席來賓除了台中市體育會羽球委員會主委謝震穎、總幹事廖進隆、台中市運動局科長林宜萱、美迪寶總經理陳昭文、米提爾謝總經理、中華希望羽球協會理事長王萬枝、優乃克營運部主任王邱俊堯、好神體育等。

所有獎品由財團法人翔谷慈善基金會贊助；獎品包括優乃克日式高級球拍，堪稱史上最高級獎品系列、球拍袋、羽球背包、襪子等周邊商品，參賽選手的紀念品是乾洗手跟口罩各一份。下一屆將贈送優乃克YY高級運動球衣一份，本次賽事主教練，皆有一份米提爾伴手禮。

今年賽事是首次跨年度的全國性羽球錦標賽，群岳盃羽球賽今年是第十八屆，主辦單位還貼心提供小禮物給勞苦功高的教練們，現場還提供高級羽球鞋買一送一、高級YY羽球服3件1000元等優惠活動！

台中市體育總會羽球委員會主委謝震穎表示，今年度各地方的羽球賽事非常多，羽球運動是新國球，打羽球的人口非常眾多，羽球賽讓選手從小參與多樣的羽球活動與賺取經驗，讓球賽的經驗值增加，除了增加臨場反應提升球技，也希望選手們能獲得更好的佳績！