結束長達7個月的預防性停航，星夢郵輪「探索夢號」31日起正式恢復台灣母港航線營運；首航旅客從基隆出發前往花蓮，展開3天2夜的「郵輪環島遊」海上跨年之旅，帶領旅客到海上迎接新年第一道曙光。

星夢郵輪台灣區業務部副總裁劉曉寧代表星夢郵輪感謝主管機關協助，包括中央流行疫情指揮中心、交通部以及基隆市政府連月以來對復航工作的指導與協助，並確保『探索夢號』以最高規格的防疫措施重啟真正安心安全的郵輪旅遊，為台灣民眾帶來久違的環島及跳島之旅。

劉曉寧表示，迎接全新的年度到來，『探索夢號』將繼續推出旅客歡迎的主題航次，包括農曆新年慶典、「海上遊世界」主題系列等，將各地文化特色和打卡熱點帶到船上。同時，星夢郵輪更將與台北萬豪酒店宴客樓及台灣知名精緻日式燒肉－胡同燒肉攜手合作，為旅客打造更富層次的海上餐飲體驗。

「探索夢號」重啟營運後的首航出發日，基隆市長林右昌特地親至基隆港郵輪碼頭視察，以示其對台灣郵輪產業發展的支持。

「探索夢號」台灣母港航線得以重啟，不但幫助在地旅遊業復甦，更帶動郵輪產業鏈上下游的聯動發展。雄獅旅遊總經理游國珍指出，在境外旅遊未能開放的情況下，台灣民眾對境內旅遊的需求一直有增無減；郵輪結合環島、跳島旅遊和海上度假村於一身，全面滿足旅客對出遊的渴望，而船上的防疫規格更比一般度假休閒設施來的高，民眾可以徹底放鬆身心，享受郵輪旅遊獨有的樂趣。

作為第一艘率先在亞洲復航的國際郵輪，「探索夢號」自2020年７月復航以來，已經為超過90000名旅客帶來安心無憂的環島及跳島郵輪假期，期間落實嚴謹的郵輪防控措施，一直保持零確診的紀錄；因應新冠病毒疫情發展，「探索夢號」於今年5月開始預防性停航，在過去七個月期間，星夢郵輪與主管機關一直保持緊密溝通，務求在最安全的情況下重新啟動郵輪旅遊。

在重啟「探索夢號」台灣母港航線之前，星夢郵輪按照主管機關最新頒布的標準，全面審視及優化其郵輪防控細則，並制定更嚴謹的衛生安全措施，包括規定所有旅客（個別年齡人士除外）必須於行前至少14天完成主管機關認可的新冠疫苗接種、登船前出示行前2日內採樣的新冠病毒核酸檢測(PCR) 陰性結果等。

「探索夢號」設有24小時醫療中心，由專業醫生及醫護團隊駐診，中心內設有負壓隔離病房及多達8部PCR核酸檢測儀，包括6部新增的克雷多微特PCR分析儀（VitaPCR Instrument），在20分鐘內即可得到檢測結果，以迅速辨識疑似感染個案。

為確保旅客享受更多個人空間及保持更充裕的社交安全距離，「探索夢號」重新復航初期，載客量將相應調降；所有旅客亦必須下載「臺灣社交距離」應用程式，在郵輪碼頭及船上期間須開啟手機藍牙裝置。「探索夢號」將繼續落實超越岸上標準之衛生防控細則，包括於所有房間、公共區域和休閒娛樂設施進行徹底和高頻率的消毒及清潔、餐飲安全基制等；而「探索夢號」所有船員均已完成新冠疫苗接種，致力為旅客的健康與安全把關護航。