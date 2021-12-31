110學年度大專棒球聯賽（UBL）公開男一級8強複賽31日進入到第4天賽程，輔仁大學與美和科大你來我往互有領先，輔大在第9局靠著高允謙敲出致勝安，以8比6驚險勝出，奪下複賽首勝。

美和此役在首局就展開攻勢，首棒打者顏宏因一壘手失誤上壘，再靠隊友推進攻佔得點圈，第3棒劉凱倫獲得保送，形成一、二壘有人，第4棒李鴻偉敲出適時二壘安打助隊先馳得點。

落後2分的輔大在下半局立刻展開反攻，前2棒游証鈞、陳宏祐獲得四壞保送、觸身球上壘，開啟球隊攻勢，再靠著對方失誤輔大一口氣攻下4分逆轉，但領先優勢在3局下又讓出，雙方你來我往，6局打完雙方戰成6比6平手。

平手局面來到9局上，輔大在1出局後周家樂敲出右外野三壘安打，但他後來被觸殺在本壘前，成為第2個出局數，但第5棒的高允謙敲出二壘安打打回致勝分，游証鈞再補上一安添得保險分，終場輔大就以2分差勝出。

周家樂單場4打數3安打、貢獻3打點，是打線中最火燙的打者，輔大第3任投手羅聖凱後援3.1局投出4次三振、無失分奪下勝投。