朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」總彩排演出。（陳君瑋攝）

朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」總彩排演出。（陳君瑋攝）

朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」總彩排演出。（陳君瑋攝）

朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」總彩排演出。（陳君瑋攝）

朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」總彩排演出。（陳君瑋攝）

朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」總彩排演出。（陳君瑋攝）

朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」總彩排演出。（陳君瑋攝）

朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」總彩排演出。（陳君瑋攝）

朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」總彩排演出。（陳君瑋攝）

朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」總彩排演出。（陳君瑋攝）

朱宗慶打擊樂團擊樂劇場再度演出「木蘭」，融合打擊樂與京劇的獨特劇場型態，將「音樂、身段、唱腔、肢體」以細節面的翻新，追求視覺與聽覺的進化感受。

新版「木蘭」以「現代東方感」為關鍵，搭配全新的投影創作與服裝設計，運用東方畫作的技法，像留白潑墨等，在直觀的場景如大漠、戈壁外，更融入許多柔軟的或是具有生命力的物象畫面，藉以木蘭的內心掙扎與剛毅堅韌的情感拉扯，並搭配視角的改變，讓畫面更具流動感。