用鏡頭看台灣》「木蘭」融合打擊樂與京劇 傳達現代東方感 20:562021/12/31 中時 陳君瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」總彩排演出。（陳君瑋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」總彩排演出。（陳君瑋攝） 朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」總彩排演出。（陳君瑋攝） 朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」總彩排演出。（陳君瑋攝） 朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」總彩排演出。（陳君瑋攝） 朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」總彩排演出。（陳君瑋攝） 朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」總彩排演出。（陳君瑋攝） 朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」總彩排演出。（陳君瑋攝） 朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」總彩排演出。（陳君瑋攝） 朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」總彩排演出。（陳君瑋攝） 朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「木蘭」總彩排演出。（陳君瑋攝） 朱宗慶打擊樂團擊樂劇場再度演出「木蘭」，融合打擊樂與京劇的獨特劇場型態，將「音樂、身段、唱腔、肢體」以細節面的翻新，追求視覺與聽覺的進化感受。 新版「木蘭」以「現代東方感」為關鍵，搭配全新的投影創作與服裝設計，運用東方畫作的技法，像留白潑墨等，在直觀的場景如大漠、戈壁外，更融入許多柔軟的或是具有生命力的物象畫面，藉以木蘭的內心掙扎與剛毅堅韌的情感拉扯，並搭配視角的改變，讓畫面更具流動感。 長笛經典台灣民謠聲中 東華大學教授分享摩里沙卡的變遷 新年新願盼成為藝術家 林青霞跨界學京劇 獲誇天賦異稟 #木蘭 #東方 #打擊樂 #京劇 #現代 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 推動海纜國產化 東方風能斥巨資部署海纜船隊 14:562021/12/22 財經 韓國現代汽車結束內燃機部門 專注開發電動車 23:112021/12/29 國際 獎不完 大谷獲美聯社年度男運動員 04:102021/12/30 運動天地 春節連假吃好料 台北文華東方酒店新春套餐開賣 11:162021/12/29 生活 文在寅會6大財閥 期盼三星與現代汽車緊密合作 03:272021/12/28 國際 獨》67歲林青霞斜槓唱京戲 分享好友名單驚見這個「亮點」 11:052021/12/31 娛樂 東方風能砸重金購入佈纜船 達成海纜施工完全國產化 03:112021/12/22 財經 《國際產業》現代、起亞火燒車 美國加速查主因 09:092021/12/28 財經 木蘭聯賽》若林30秒閃電破門 陽信創單季勝場新猷 16:042021/12/25 體育 木蘭聯賽》隔空爭冠 藍鯨力壓花蓮4度封后 21:262021/12/25 體育 專訪》從天真無憂到征戰沙場 朱安麗：我就是木蘭 木蘭就是我 19:022021/12/28 生活 生活熱門新聞 印度神童「2022年將迎大災難」 這2月份最戲劇化 - 生活 上百名胸痛病患擠爆門診 醫：90％都打這款疫苗 - 生活 2022全台跨年煙火一次看 各地演唱會超強卡司曝光 - 生活 桃園跨年晚會卡司出場時間曝 交通疏運看這邊 - 生活 睽違10年！台南今年跨年晚會將有精彩煙火秀 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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