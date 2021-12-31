長榮海運發放40個月年終，成為全台焦點，不少人更開始打聽門路，試圖跳槽，就連法界也「受到牽連」。一名律師女助理日前提出辭呈，表示想跳到長榮海運，讓律師急勸阻，沒想到卻被女助理一句話完封，當場認輸。

網紅律師雷丘在臉書粉專《雷丘律師就決定是你了》PO出一張LINE對話，原來是女助理向他提辭呈，雷丘律師大惑不解，詢問對方「妳不是一邊工作一邊準備考律師嗎？怎麼那麼突然」，女助理則稱自己不想考了，要改去念輪機，將來進入海運業就職。

雷丘律師看到後急勸，海運業並非年年都好，是今年比較特別律師也比較穩定，沒想到女助理竟回當律師再會說話也沒用，因為「40勝於雄辯」，讓雷丘律師當場認輸，PO出對話，打趣表示「本所成為40之亂首家受害業者；40擺在眼前我們就是不如人家」。

文章曝光2700人笑翻：「老闆該調薪啦」、「發50讓她知道天命在哪」、「沒辦法，40就是擺在眼前」、「希望她不會做到吐」、「半個聯誼讓她找個長榮尪啊」、「直接跳去當長榮法律顧問不就好了XD」，也有人歪樓：「求美麗小助理IG」、「小助理也太漂亮」、「可以挖角你們家小助理嗎」。