《盧秀芳辣晚報》

針對總統蔡英文的論文門爭議，台灣民意基金會民調日前公布的民調顯示，18歲以上台灣人中，兩成八基本上相信蔡英文總統沒有LSE博士論文與學位，四成五不相信，二成七不予置評。東華大學教授施正鋒則透露，綠營博士私下會說「你也知道」。

主持人31日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中問到，綠營的博士相不相信蔡英文有博士學位。施正鋒回應表示，民進黨很怕台獨聯盟，因為裡頭至少有100個博士以上，最好在海外流亡不要回來。所以私下聽到的是，當然人家會說「你也知道」，大概就是這樣子。1984年，當時都還用電動打字機，光是留空間放註腳都很難，有些人會偷懶，就是用「尾註」方式。其實她高度懷疑說，她國際政治經濟碩士的能力有沒有？

施正鋒指出，我們在口試的時候，通常會有兩張文件，一張是論文正式印出來那張簽名的，是指導老師簽；接著是行政公文，所有的口試委員及學校委員在行政公文上會提供建議，所以那張文件，我們應該碰不到才對。

施正鋒認為，當時是如何聘用人員，有很多灰色地帶，升等也是。美國總統尼克森下台，只不過是水門而已，涉嫌監聽；他則質疑論文門則是濫權，教育部長要負責任，而蔡英文若涉及濫權，未來可能成為朴槿惠第二。