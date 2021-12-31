在與人相處中，刻意的討好非常引人反感。與人交往是一件隨心的事情，在雙方都舒適的情況下自由發揮，擁有真誠是最可貴的。運勢命理網站靈匣網分享，天蠍座、射手座、獅子座、摩羯座、金牛座的人不會討好任何人的，你對我好我就會對你好。

▍天蠍座

天蠍座是最高冷的星座，對於他們來說，不是不屑與人際交往，把自己擺在高的位置上，而是懶得說。當這個人與天蠍關係不是很親密的時候，天蠍會沒有話題可說。在天蠍的世界裡就只有兩種分類，自己人和外人，只有關係非常親密的才會劃分到自己人的範圍裡。所以說與天蠍成為朋友是很幸運的，只要被天蠍看上那就是無條件對你好。他們不會去討好別人，別人的討好也沒有用，只有真心對天蠍好的人，天蠍才會接納，並且回報。

▍射手座

射手座是一個很隨性的星座，有時候還會有些任性，所以他們與人相處的時候是很隨意的，隨著自己的意來，不去討好別人。射手對人對事的態度都是很認真的，與對方平等相處。射手在任何時候都不會低下他高貴的頭顱，即使身處困境。射手有自己的一套對人的方法，永遠都是不卑不亢，射手的親和力讓他們與周圍的人相處的很好，朋友很多。射手也是很珍惜朋友的，值得付出的朋友射手會不遺餘力的付出。

▍獅子座

獅子座的高傲是與生俱來的，他們是適合處於領導者地位的人，獅子會不斷的提升自己的能力以便能到更高的位置，所以獅子有足夠的能力來解決自己生活中遇到的事情，再加上獅子高傲的性格，他們便不可能放低身段去討好別人。在一些場合裡獅子都是掌控全場的角色，往往討好獅子的人比較多，因為知道討好者的表現，所以獅子是看不上這種行徑的。同時獅子重情義，只要你對獅子好，獅子都是記在心裡的，並且找機會回報，與獅子做朋友最適合交心。

▍摩羯座

摩羯是土象星座，在人際交往這方面是有些遲鈍的，他們大部分時候是一個人默默努力，不懂得展示自己。但是摩羯遇到事情卻是很有主見的，他們都是靠自己一點一點積累來的，所以在摩羯的思想裡沒有靠別人，討好別人這一說法。同時摩羯是一個自尊心很強的星座，有目標他們靠自己去完成，不依附別人。這樣看上去可能顯得摩羯很冷漠，但相處之後會發現摩羯是一個會換位思考的人，與摩羯相處很輕鬆，你對他好，他便會對你好。

▍金牛座

金牛在人際交往上屬於被動的那一方，在金牛看來，與人交往這是一件自然而然的事情，所以只要踏實做好自己的事情，友情該來的時候自然會來。他們堅信有事情靠自己，性格導致他們都是在等待友情的到來，所以金牛不會去討好別人。同時金牛是一個很真誠的星座，懂得尊重別人，他們會注意自己的言行不傷害到別人，只要對金牛付出真心，金牛自然會珍惜，並且有回報。

討好別人其實就是一種企圖不勞而獲的行為，期望通過人脈來解決自己的某些事情，這樣的做法是非常不可取的。當你在討好別人的時候，有沒有得到利益不說，這個過程別人是在看你的笑話，在無形之中就拉低了自己的地位。所以與人相處真誠最好，付出都是相互的。