台北捷運將不關閉持續營運到元旦半夜，北市捷運警察隊為避免搭車人潮湧擠而發生意外，也全程不打烊加強巡邏勤務。（張鎧乙攝）

北捷工作人員在捷運市政府站設立臨時指揮中心。（張鎧乙攝）

今年台北捷運人潮相較去年大減60萬。（張鎧乙攝）

今天就是跨年夜，台北市政府選定府前廣場舉辦跨年晚會，下午3時開放進場後，陸續有民眾魚貫進場，總人數已達1.5萬人，較去年疫情成長3倍；但搭乘捷運的人潮比去年「人潮管制」還慘，全線總運量僅135.4萬人次，較去年大減60萬人，市府周邊4個重點車站，累積運量也下降3.9萬。

根據台北捷運公司統計，截至晚間8時為止，全線總運量約135.4萬人次，相較11、12月的周六（假日），平均運量減少約2萬，但相比去年的196.1萬，還是大減60.7萬，北市府周邊4站包括市政府站、國父紀念館站、台北101／世貿站及象山站，運量則約10萬人次，下降3.9萬。

記者實際前往市府捷運站觀察，人潮確實比正常上班日少，不少旅客都反應進出很順暢，沒有像過年一樣壅塞；連續2年都參與跨年晚會的民眾也說，沒想到今年少了「人潮管制」之後，捷運狀況還比去年少。

對此，台北捷運公司表示，去年跨年為上班日，會出現上下班人潮，今年則是連假，因此有部分人數要扣掉，兩者沒辦法比較，所以才會用11、12月周六假日的平均來比，才能看出真正的數據，若拿去年來比會無法真實呈現，目前營運狀況正常。

北捷強調，捷運運量只是客觀數據，要和疫情相比，六日運量就是這麼多，今天雖然周五，但今年是連假，所以用假日數據來比較。