今天是今年最後一天，副總統賴清德今在臉書表示，2021年來到尾聲，過去這一年，是「集結感動瞬間，讓世界看見台灣堅韌與勇敢」的一年。

他說，今年，各地因為covid-19的緣故，經濟受到衝擊、生活受到影響，有許多國家停班封城，而台灣也在五月份，面臨艱難疫情挑戰。

他指出，面對嚴峻難關，台灣依然站穩腳步，展現克服挑戰的韌性。從指揮中心、地方政府、醫護團隊、民間組織到全體人民，大家同心齊力、互相扶持、遵守防疫指引、依序施打疫苗。因為國人的自律生活，以及防疫英雄的團結堅守，我們才能成功抗疫，守住疫情下半場。

他指出，這段期間，也感謝國際友人協助，形成善的循環。日本、美國、立陶宛、斯洛伐克、捷克等國際友人捐贈疫苗，這些真摯的交流互動，相信大家仍點滴在心。而台灣也持續深化與民主夥伴們的合作，進一步拓展經貿關係，讓世界知道，台灣有意願做出貢獻，更有能力在國際中扮演重要角色。

他說，台灣成功度過難關，交出漂亮的防疫及外交成績，全靠國人的共同努力。這份團結不退卻的精神，更在東京奧運的賽事中，成為台灣人的感動與驕傲。

他說，今年的東京奧運，台灣獲得有史以來最出色的成績。賽事期間，幾乎所有台灣人都守在電視機前、網路平台上，毫不保留地將掌聲獻給每一位選手，並為他們奮力拚搏的精神而感動。

他說，在奧運賽場上，看見大家對選手的支持與疼惜，也看見選手們盡力拚搏，享受奧運舞台，在這群代表台灣運動家風範的選手身上，更感受到年輕世代的自信、鬥志及韌性。

他說，過去一年，大家團結對抗疫情、團結投入運動賽事、團結走向國際舞台。台灣在壓力下昂首、在挑戰下堅強，為了台灣，始終攜手站在一起。相信每個感動人心的瞬間，都會在心中持續閃耀。

他表示，2021年，謝謝大家一路相伴。2022年，繼續創造更多感動的瞬間，為台灣、為中華民國的未來，一起自信前行。