壞特？te今晚連趕2場跨年演出。（好朋友工作室提供）

「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」今晚在水湳中央公園登場，晚會由阿Ken、蔡尚樺主持，卡司包括玖壹壹、五堅情、周興哲、畢書盡、壞特？te、孫盛希、吳卓源、李玉璽、周予天、顏佑庭等人，Ella陪大家倒數迎接新年後，再由嘻哈天團「頑童MJ116」、鼓鼓（呂思緯）壓軸登場。

本土天團玖壹壹開場以組曲嗨唱20分鐘，立刻點燃現場氣氛；周予天率4位舞者唱跳〈IDoL〉等歌，Rap快嘴炸翻舞台；壞特？te今送上〈Cazzo〉、〈虧欠〉等歌，期許自己：「身體健康第一，再來希望明年的新專輯能順利完成發出。」

壞特？te今年連趕台中、台南兩場跨年晚會，初嘗歌手趕場滋味的她，為了2場活動盡心盡力，不僅各換一套服裝，連帶妝髮也跟著調整，只為了讓歌迷欣賞到不同以往的演出。有趣的是，台中趕往台南的途中，她為了節省時間，等高鐵時竟商請髮型師、化妝師幫忙調整造型，只見壞特？te坐在候車座位上，一面發限動跟歌迷互道新年快樂，同時間還得弄好妝容，儼然把整個高鐵當成自己的造型室，她幽默地說：「歡迎光臨移動的高鐵髮廊！」