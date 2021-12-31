最新調查顯示，全球前十大富豪2021年身家合計大增逾4000億美元（折合新台幣約11兆元），其中又以全球首富—特斯拉（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）的增量最可觀，在一年間激增1210億美元。

根據外電報導，全球前十大富豪2021年淨資產合計增加4020億美元。股票是十大億萬富豪的主要資產，2021年股市牛氣沖天，富豪的身家也跟著水漲船高。

穆斯克的身家財富在2021年急速膨脹，淨資產一度超過3000億美元，目前為2770億美元，他還擠下亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），躍升為全球首富。

穆斯克2021年淨資產大增1210億美元，增量高居十大富豪之冠，不過仍略遜於2020年的增加1400億美元。

穆斯克在2021年末出售157萬股特斯拉股票，相當於10％的持股，但他利用2012年取得的選擇權，以極低的價格買進將近2300萬股特斯拉股票。特斯拉2021年股價累計大漲逾46％。

億萬富豪2021年淨資產增加最少的是貝佐斯，過去一年來財富僅增加45.4億美元，至1950億美元。

法國精品集團LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）2021年財富大增613億美元，增量僅次於穆斯克。阿諾特為全球第三大富豪，同時也是歐洲首富。

過去數十年來比爾蓋茲持續將大把股票捐作慈善，但拜微軟股價強勁成長所賜，持有微軟1％股票的蓋茲身家依然可觀。蓋茲在2021年結束與妻子梅琳達25年的婚姻。

十大富豪的淨資產均超過1000億美元，10人皆是名符其實的「億萬富豪」。部分富豪的財富早已超過千億美元，像是比爾蓋茲與貝佐斯，但大多數是「億萬富豪俱樂部」的新進成員，例如谷歌創辦人布林（Sergey Brin）和甲骨文創辦人（Larry Ellison）。