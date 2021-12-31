台中32歲碩士女從美國返台後啃老，因討錢不成與男友合謀弒父棄屍，江女與男友在美國就讀全球頂尖的賓州大學華頓商學院，該學院最出名的校友包括川普、馬斯克和巴菲特等，是全美歷史最悠久、僅次於哈佛的第二大商學院，2人頂著高學歷回台卻不願工作，還殘忍弒父，親友透露江女其實生性膽小，從前連看到死蟲都會尖叫，疑似是遭男友帶壞、個性大變。

據了解，江女與男友一同就讀靜宜大學財務金融研究所而交往，畢業後江女先到工廠工作1年，之後就與男友赴美國繼續攻讀碩士學位，2人就讀全球頂尖的美國賓州大學華頓商學院，該商學院在商學界、金融界頗具盛名，畢業的校友包括美國前總統川普、及其女兒伊凡卡．川普、特斯拉創辦人馬斯克，和股神巴菲特，此外台灣「中信慈善基金會」董事長辜仲諒和富邦集團董事長蔡明忠長子蔡承道都是校友。

頂著名校光環，江女原本計畫攻讀博士，並在美國取得綠卡，而男友則是在華爾街擔任金融分析師，收入頗豐，但2人疑似因疫情影響被迫回台後卻在家啃老，江女不但埋怨父親不願繼續金援生活，也不滿戀情遭家裡反對，因而種下江女殺父的念頭。

據《ETtoday》報導，江女的閨蜜透露，江女平時個性文靜、甚至有些膽小，看到昆蟲被打死還會尖叫，實在不像是會做出逆倫弒父的人，質疑是遭到男友帶壞影響，因為該男友在友人眼裡個性痞痞、話多，經常講出不三不四的內容，與江女個性迥異。